В Турции полицейский стал жертвой террористов

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"В Турции в результате атаки террористов РКК в районе Хани провинции Диярбекир погиб полицейский, еще один ранен".
Oб этом сказал губернатор провинции Хасан Басри Гюзелоглу.
В регионе проводится операция по обезвреживанию террористов.
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