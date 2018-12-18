Белый дом: Трамп не обещал Эрдогану экстрадировать Гюлена

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита G20 не брал на себя обязательств по экстрадиции главаря террористической организации FETO, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудника администрации президента Соединённых Штатов.

"Во время встречи с президентом Эрдоганом на G20 президент не брал на себя обязательств экстрадировать Гюлена", — заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Напомним, Фетхуллах Гюлен, который находится в США, и его террористическая организация ФЕТО обвиняются в причастности к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году.