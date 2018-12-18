В Йемене вступило в силу перемирие

В йеменском городе аль-Худейда началось перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу в 00:00 по местному времени.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", договоренность о приостановке боевых действий была достигнута на межйеменских переговорах, которые прошли под эгидой ООН в Швеции.

Накануне в аль-Худейде произошли ожесточенные столкновения между правительственными силами и хуситами.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что стороны конфликта в Йемене достигли соглашения по выводу вооруженных формирований из порта аль-Худейда.

На переговорах по Йемену в Швеции 6-13 декабря под эгидой ООН обсуждались такие вопросы, как освобождение пленных и заключенных, бои за порт аль-Худейда, ситуация с Центробанком Йемена, блокада Таиза, доставка гуманитарной помощи и ситуация вокруг аэропорта Саны.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют члены шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.