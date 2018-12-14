Китай объявил о победе над коррупцией

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил об убедительной победе над коррупцией в рядах Коммунистической партии Китая. Такое заявление он сделал во время речи, посвященной 40-летию с начала политики реформ и открытости, передает «Жэньминь жибао».

Председатель отметил успехи, которых страна достигла за четыре десятилетия преобразований, в том числе он подчеркнул нулевую терпимость и строгий курс на борьбу с мздоимством. «В деле борьбы с коррупцией достигнута решительная победа», — сказал Си Цзиньпин.

Глава государства в то же время подчеркнул, что необходимо и дальше упорно бороться с проблемой. «Необходимо решительно избавляться от всех коррупционных элементов, поддерживать чистоту в рядах кадров, честность и неподкупность среди правительства, проводить трезвую политику, чтобы в ходе проведения политики реформ и открытости построить мирную и спокойную политическую среду», — продекламировал председатель.

С момента прихода к власти в 2013 году Си Цзиньпин объявил курс на борьбу с коррупцией в партии. За пять лет лишились постов и были отправлены в тюрьму сотни тысяч чиновников.

В эти дни в Китае отмечается 40-летие политики реформ и открытости, которую провозгласил в 1978 году тогда фактический лидер страны Дэн Сяопин. Целью реформ была модернизация китайской экономики, которая находилась в плачевном состоянии после провала политики «большого скачка», проводимой Мао Цзэдуном. Преобразования проводились не по заранее созданному плану, а постепенно осуществлялись в ответ на самые острые и насущные проблемы. Как описал политику архитектор реформ Дэн Сяопин, Китай «переходил реку, ощупывая камни».