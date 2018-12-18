В Таджикистане хотят законодательно запретить хиджаб

В Таджикистане уже в ближайшем будущем могут законодательно запретить ношение мусульманских платков.

С такой инициативой выступил республиканский Комитет по делам женщин и семьи, который уже направил соответствующее письмо в Генеральную прокуратуру.

Генпрокуратура, в свою очередь, создала специальную рабочую группу, которая занимается разработкой соответствующего законопроекта. Отмечается, что запрет будет действовать в стенах государственных и частных учреждений.

Напомним, власти Таджикистана неоднократно поднимали тему необходимости введения запрета на ношение хиджаба как "чуждого" национальной культуре республики.

Ранее меры ограничивались только созданием специальных групп, которые обходили рынки, магазины, больницы и другие учреждения, где агитировали женщин за отказ от платка.