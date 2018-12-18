Facebook заблокировал сына Нетаньяху за исламофобию

Аккаунт 27-летнего сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира Нетаньяху в социальной сети Facebook оказался временно заблокирован.

Как сообщает издание The Telegraph, причиной стали посты исламофобского и антипалестинского характера.

В одном из таких сообщений, в частности, сын политика написал о том, что в Израиле «не будет мира», пока его не покинут все евреи или все мусульмане. «Я предпочитаю второй вариант», - отметил Яир Нетаньяху.

Кроме того, в одном из своих постов мужчина призывал «отомстить за смерть израильских солдат». Большинство таких скандальных постов были удалены администрацией социальной сети.