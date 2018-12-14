В Германии политика исключат из партии за исламофобию

Социал-демократическая партия Германии объявила о намерении исключить из своих рядов политика и писателя Тило Саррацина, получившего известность своими публикациями об угрозе исламизации Германии и Европы.

Именно эти публикации, для анализа которых в партии была создана специальная комиссия, и стали поводом для подобного решения. Генеральный секретарь партии Ларс Клингбайл заявил, что взгляды Саррацина несовместимы с позицией СДПГ и приводят к «серьезному ущербу» репутации.

Напомним, за последние несколько лет Тило Саррацин опубликовал целый ряд книг, в которых выступает против массовой миграции и исламизации страны.

В 2010 году из-за публикации книги «Германия. Самоликвидация» он покинул совет директоров Немецкого федерального банка.