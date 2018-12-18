В Турции отправили в тюрьму племянника Гюлена

Племянник оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, Салман Гюлен, приговорен турецким судом к 7,5 годам тюремного заключения, сообщает газета Milliyet.

Согласно информации, родственник Гюлена был приговорен к лишению свободы за "членство в вооруженной террористической организации".

Салман Гюлен был задержан в декабре 2017 года в ходе операции в Анкаре против членов FETO. В феврале того же года в провинции Маниса на западе Турции был арестован еще один племянник Гюлена с инициалами M.A.S, в октябре 2016 года в Измире на западе страны был задержан брат проповедника Кутбеттин Гюлен.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года.