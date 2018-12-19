США одобрили продажу Турции систем ПВО Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

"Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова приобрести американские Patriot в случае поступления хорошего предложения.