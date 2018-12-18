Читатель спрашивает: Можно ли вымыть ноги перед совершением малого омовения?

Согласно мазхабу ахли-сунны, во время малого омовения следует вымыть и ноги, лишь в некоторых необходимых случаях дозволяется совершить обтирание поверх носок. Согласно джафаритскому мазхабу, при совершении малого омовения мыть ноги запрещено, следует лишь совершить обирание поверхности ступней. Если ноги грязные или потные, то до малого омовения их следует вымыть. Но при этом надо обратить внимание, чтобы после этого поверхности ступней полностью высохли. Если они влажные, то совершать обтирание нельзя; следует высушить их и лишь потом обтереть.