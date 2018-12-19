В Азербайджане запретили издание около 30-ти религиозных книг

"В 2018 году в Азербайджане запретили издание около 30-ти книг религиозного содержания".

Oб этом заявил заведующий отделом религиоведческой экспертизы Госкомитета по работе с религиозными образованиями Нахид Мамедов.

По его словам, основными причинами этого стали высказанные в указанных книгах идеи, противоречащие мультикультурным ценностям в Азербайджане, и их издание с определенной целью: "Были введены некоторые ограничения на количество импортируемой в страну религиозной литературы. Эти книги противоречили нашим национальным и духовным ценностям и распространяли враждебность. Их насчитывается около 800 штук".