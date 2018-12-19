В Азербайджане запретят продавать места на кладбище

"В Азербайджане уже утверждены "Правила по закладыванию и управлению кладбищами". Утвержденные новые правила предотвратят негативные случаи. Места на кладбищах будут выдаваться лицам, осуществляющим похороны, в упорядоченной форме".

Oб этом сказал завотделом религиоведческой экспертизы Госкомитета по работе с религиозными образованиями Нахид Мамедов.

Начальник отдела отметил, что места для могил на кладбищах будут выдаваться в соответствии с порядковыми номерами: "Это устранит негативные случаи, хаос. До этого на кладбищах было много негативных случаев, места продавались, у людей требовали деньги… Впредь такие случаи будут предотвращаться. В составе муниципалитетов будет создана специальная структура по управлению кладбищами".