Нетаньяху попросил Россию осудить "Хизбаллу" в Совбезе ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в рамках подготовки к заседанию Совета Безопасности ООН обращался к руководству России с призывом осудить действия ливанского движения "Хизбаллы", а не поддерживать его или сохранять нейтралитет.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, СБ ООН, по словам главы правительства, будет в четверг обсуждать диверсионные туннели "Хизбаллы", найденные и уничтожаемые Израилем на границе с Ливаном.

"Я... говорил с президентом (России Владимиром) Путиным в преддверии этого заседания и просил, чтобы Россия заняла правильную позицию, которая заключается в том, чтобы осудить "Хезболлах", а не поддерживать их или сохранять нейтралитет", - ответил Нетаньяху на вопрос журналиста.