Трамп: Воевавшие в Сирии американцы герои всего мира

Президент США Дональд Трамп приписал Соединенным Штатам победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и заявил о том, что теперь военным США пришло время вернуться домой. Соответствующее видеообращение американского лидера было распространено в среду пресс-службой Белого дома, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Мы действительно победили ИГ. Мы разбили их, мы очень сильно их разбили, мы вернули обратно территорию, и теперь пришло время нашим войскам вернуться домой", - сказал Трамп. Президент также назвал военнослужащих США, участвовавших в боевых действиях в Сирии, "великими американскими героями и героями всего мира".

В среду Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находится 2 тыс. американских военных.