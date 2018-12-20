СМИ опубликовали фото группы, занимавшейся убийством Хашкаджи

Турецкое агентство Anadolu опубликовало фотографии граждан Саудовской Аравии, которые занимались ликвидацией оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Сообщается, что снимки были сделаны в стамбульском аэропорту, а также у входов и выходов в Генконсульство КСА в Стамбуле.

В Турцию саудовцы, разделившись на две группы, прибыли первого и второго октября самолетом турецких авиалиний. В день происшествия они по отдельности пришли в Генконсульство и покинули диппредставительство после совершения убийства.

Чемодан предположительно с останками журналиста увезли в тот же день на автомобиле. Турцию группа из 15 человек покинула в ночь на третье октября.