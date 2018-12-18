В Италии задержан боевик ИГИЛ, готовивший теракт в Ватикане

В Италии арестован гражданин Сомали, который, по информации правоохранителей, готовил теракт в Ватиканской базилике св. Петра.

Отмечается, что задержанный, которому примерно 20 лет, является сторонником международной террористической группировки «Исламское государство».

На след потенциального террориста удалось выйти благодаря его телефонным разговорам. В одной из бесед молодой мужчина заявил, что планирует устроить на Рождество взрыв «в самой большой церкви».

Полиция предположила, что речь идет именно о соборе Святого Петра. Напомним, боевики и сторонники ИГИЛ угрожают католическим святыням не впервые. А потому несколько лет назад контроль у входа на площадь св. Петра и в Ватиканскую базилику был значительно ужесточён.