Киргизы требуют выдворить из страны всех иностранцев

У посольства Китая в Бишкеке проходит акция протеста, участники которой потребовали от правительства Киргизии обязать всех иностранцев в течение месяца покинуть страну, сообщает издание 24.Kg.

Представители общественного движения «Кырк чоро» в ходе митинга заявили о необходимости создать комиссию, которая проверит законность присвоения гражданства Киргизии иностранным гражданам за последние десять лет. Участники митинга заявили, что в случае бездействия властей через месяц сами пойдут по офисам иностранных компаний и начнут проверять, кто находится в стране незаконно.

Поводом для митинга стали преследования этнических киргизов в Китае, где в так называемых «лагерях политического перевоспитания» содержатся около 50 тысяч человек с киргизскими корнями. Их заставляют изучать китайский язык, восхвалять коммунистическую партию и заучивать специально разработанные правила поведения. Аналогичным преследованиям подвергаются также этнические уйгуры и казахи.

Участники митинга в Бишкеке требуют, чтобы власти Китая освободили из лагерей всех киргизов.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что нужно осторожно решать эту проблему: «Мы ведем работу по дипломатическим каналам. В этом вопросе мы должны учитывать, что речь идет о гражданах Китая. Как мы можем вмешиваться во внутренние дела другой страны?» — пояснил он.

Также он попросил быть осторожными с заявлениями о лагерях перевоспитания Китая, а также не будоражить общество об экспансии китайских граждан.