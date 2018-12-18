Курды обвинили США в предательстве

Так называемые "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские формирования, решение администрации США о выводе своих войск с сирийской территории назвали "ударом кинжалом в спину", сообщает Sky News Arabia.

"Это предательство и удар кинжалом в спину", - процитировала телестанция реакцию курдского представителя.

Под контролем СДС находится сейчас примерно 27% территории Сирии.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находятся 2 тысячи американских военнослужащих. Решение администрации США было объявлено после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на прошлой неделе о намерении начать в ближайшее время новую операцию к востоку от Евфрата против курдских формирований.