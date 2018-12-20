Украинские депутаты устроили массовую драку

Депутаты Верховной рады Украины устроили массовую драку.

Как передает Islam.az со ссылкой на Newsone, на опубликованных телеканалом кадрах видно, как депутаты набрасываются друг на друга с кулаками. Инициаторами потасовки стали народные избранники Юрий Береза и Нестор Шуфрич.

Стычка произошла после принятия закона, который обяжет Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.

В результате потасовки больше всего пострадал депутат Юрий Бойко.