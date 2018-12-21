Эрдоган: Cанкции не помешают сотрудничеству Турции и Ирана

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Турция не прекратит экономические отношения с Ираном, несмотря на санкции Соединённых Штатов в отношении Тегерана.
Как передает Islam.az со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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