ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Куда должен быть направлен взгляд во время выполнения действий намаза? Куда должен быть направлен взгляд во время выполнения действий намаза?
Нынешней ночью отмечается мовлуд Имама Хасана Аскери (а) Нынешней ночью отмечается мовлуд Имама Хасана Аскери (а)
Как быть, если родственник не желает поддерживать связь и сторонится человека? Как быть, если родственник не желает поддерживать связь и сторонится человека?
Можно ли вымыть ноги перед совершением малого омовения? Можно ли вымыть ноги перед совершением малого омовения?
Мубариз Гурбанлы: В социальных медиа пропагандируются чуждые человеческим ценностям вопросы Мубариз Гурбанлы: В социальных медиа пропагандируются чуждые человеческим ценностям вопросы

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2018»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Новости » Новости по миру

Глава Пентагона уйдет в отставку в конце февраля

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию в конце февраля 2019 года.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Генерал Мэттис уйдёт на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны", — указал он.

Трамп добавил, что кандидатура нового главы Пентагона будет названа "вскоре".

Президент США добавил, что Мэттис очень помог ему в его деятельности и, в частности, "смог заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств".


Опубликовано:21 Декабрь, 2018  11:05, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
21 Декабрь, 2018
Израильские солдаты застрелили палестинца
21 Декабрь, 2018
Эрдоган: Cанкции не помешают сотрудничеству Турции и Ирана
20 Декабрь, 2018
Украинские депутаты устроили массовую драку
20 Декабрь, 2018
Путин прокомментировал решение Трампа о выводе войск США из Сирии
20 Декабрь, 2018
Киргизы требуют выдворить из страны всех иностранцев

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
21 Декабрь, 2018
Израильские солдаты застрелили палестинца
21 Декабрь, 2018

Что означают встречающиеся в некоторых религиозных источниках выражения «5 лет до бесата» или «3 года после бесата»? Ислам в вопросах
21 Декабрь, 2018
Глава Пентагона уйдет в отставку в конце февраля
21 Декабрь, 2018

Эрдоган: Cанкции не помешают сотрудничеству Турции и Ирана
20 Декабрь, 2018

Украинские депутаты устроили массовую драку ВИДЕО
20 Декабрь, 2018
Путин прокомментировал решение Трампа о выводе войск США из Сирии
20 Декабрь, 2018

Курды обвинили США в предательстве
20 Декабрь, 2018
Киргизы требуют выдворить из страны всех иностранцев
20 Декабрь, 2018
В Италии задержан боевик ИГИЛ, готовивший теракт в Ватикане
20 Декабрь, 2018
СМИ опубликовали фото группы, занимавшейся убийством Хашкаджи
20 Декабрь, 2018

Как быть, если после начала намаза человек узнает, что кто-то следует за ним в намазе? Ислам в вопросах
20 Декабрь, 2018

Трамп: Воевавшие в Сирии американцы герои всего мира
20 Декабрь, 2018
США начали вывод войск из Сирии
19 Декабрь, 2018
США планируют полный вывод своих войск из Сирии
19 Декабрь, 2018
Нетаньяху попросил Россию осудить "Хизбаллу" в Совбезе ООН
19 Декабрь, 2018

В Азербайджане запретят продавать места на кладбище
19 Декабрь, 2018

В Азербайджане запретили издание около 30-ти религиозных книг
19 Декабрь, 2018

Можно ли вымыть ноги перед совершением малого омовения? Ислам в вопросах
19 Декабрь, 2018
США одобрили продажу Турции систем ПВО Patriot
19 Декабрь, 2018
Катар провел военный парад на фоне конфликта с соседями
18 Декабрь, 2018
В Турции отправили в тюрьму племянника Гюлена
18 Декабрь, 2018

В Германии политика исключат из партии за исламофобию ФОТО
18 Декабрь, 2018
Facebook заблокировал сына Нетаньяху за исламофобию
18 Декабрь, 2018

В Таджикистане хотят законодательно запретить хиджаб
18 Декабрь, 2018
Китай объявил о победе над коррупцией
18 Декабрь, 2018
В Йемене вступило в силу перемирие
18 Декабрь, 2018
Мы не намерены свергать Башара Асада – представитель США
18 Декабрь, 2018
Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах
18 Декабрь, 2018

Как следует выполнять намаз сидя по болезни? Ислам в вопросах
18 Декабрь, 2018

Белый дом: Трамп не обещал Эрдогану экстрадировать Гюлена
18 Декабрь, 2018
В Турции полицейский стал жертвой террористов
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com