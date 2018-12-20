Читатель спрашивает: Что означают встречающиеся в некоторых религиозных источниках выражения «5 лет до бесата» или «3 года после бесата»?

В арабском языке «бесат» означает «посылание». В религиозном контексте это слово используется для обозначения ниспослания пророка Аллахом для людей. И назначение Его Светлости Мухаммада (с) человечеству в качестве пророка называют «бесатом» (иногда «мабасом»). Назначение Его Светлости пророком произошло в 610 году, когда ему было 40 лет. В религиозной литературе период, предшествовавший этому событию, исчисляют как «до бесата». Например, 5 лет до бесата означает 605 год. Исторический отрезок между 610 годом до хиджрата (622 год) иногда называют «после бесата», а иногда «до хиджрата». А события, произошедшие после 622 года отмечаются как «после хиджрата».