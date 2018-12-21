США сократят свой воинский контингент в Афганистане

Администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане, где американские военные с 2001 года проводят самую длительную операцию в своей истории, сообщает издание Wall Street Journal.

"Администрация рассматривает вопрос о существенном сокращении войск в Афганистане. Сокращение может начаться через несколько недель, говорят чиновники", - говорится в сообщении издания со ссылкой на свои источники.

В настоящее время в Афганистане находятся более 14 тысяч военнослужащих США. При этом при прежнем президенте Бараке Обаме их было менее 10 тысяч.