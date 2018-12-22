Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Йемену

Совет Безопасности ООН одобрил единогласно после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в городе Ходейда.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил после голосования председатель СБ постпред Кот-д’Ивуара.

Резолюция принята единогласно.

Основными параметрами документа является поддержка прекращения огня в порту и окрестностях Ходейды, а также направление в этот район на 30 дней наблюдателей ООН.

Ранее генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что ситуация в Йемене в 2019 году ухудшится.