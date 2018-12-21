Читатель спрашивает: Какие зикры в какие дни недели следует произносить?

Отметим, что зикры, состоящие из прекрасных имен Аллаха, можно произносить в любое время и в любом количестве. Это наделяется большим савабом. Но произношение определенных зикров в конкретные дни недели имеет больший саваб. Произношение в субботу 100 раз «йа Раббаль-алямин» освободит человека от нужды. Дела человека, произнесшнго в воскресенье 100 раз «йа Заль-джалали валь-икрам», пойдут на лад. В понедельник следует 100 раз произнести «йа Шазийаль-хаджат», это увеличит имущество. Желание человека, произнесшего во вторник 100 раз «йа Архамар-рахимин», претворится в жизнь. В среду можно 100 раз сказать «йа Хаййу, йа Гаййум», это принесет человеку величие. У человека, произнесшего в четверг 100 раз «ла иляха илляллах, Маликуль-Хаггуль-Мубин», увеличится достаток. Произношение в воскресенье 100 раз «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али-Мухаммад ва аджиль-фараджахум», сделает человека уважаемым.