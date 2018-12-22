Госсекретарь США объявил Низами Гянджеви персидским поэтом

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 декабря поздравил иранский народ с днем зимнего солнцестояния, самым коротким световым днем в году, после которого его продолжительность начинает увеличиваться.

Об этом Помпео написал в своем твиттер: «Гордый иранский народ празднует сегодня самую длинную ночь в году и победу света над тьмой. Желаю им процветания и свободы». В завершение твита американский госсекретарь привел цитату из стихотворения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, назвав его почему-то «персидским»: «Даже в безнадежности есть надежда; даже после самой темной ночи наступает рассвет».

Твит американского госсекретаря вызвал бурю негодования в азербайджанском сегменте соцсетей. Поскольку, вопреки умозаключениям и утверждениям иранской ученой общественности и властей этой страны, мировая научная элита признает Низами Гянджеви азербайджанским поэтом.

Великий тюркский поэт, который, как и многие восточные поэты той эпохи, в основном творил на языке континентальной восточной литературы – фарси, жил и творил в Гяндже.