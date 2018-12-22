Читатель спрашивает: Можно ли употреблять бульон, картофель и т.д. блюда, в котором есть нехаляльное мясо?

Следует отметить, что всякая скверна передается во влажном состоянии. Поэтому, если в блюде или иной жидкости содержится скверна, то и само блюдо становится оскверненным. Если харамное мясо (курица) будет приготовлено в кастрюле, то и эта посуда считается оскверненной и ее следует очистить. Если в блюде имеется харамное мясо, то все, чего коснется бульон, становится скверной. Поэтому употреблять это блюдо нельзя в целом, а посуда, где она была приготовлена или хранилась, должна быть очищена.