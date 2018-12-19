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Мубариз Гурбанлы: Большинство религиозных проблем возникает из-за безграмотности

"В настоящее время в Азербайджане стабильная религиозная ситуация, процессы и тенденции, протекающие в этой области, находятся под контролем".

Oб этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в результате особого внимания и заботы руководства страны укрепляются и совершенствуются отношения между государством и религией в нашей стране: "Осуществляемые правительством Азербайджана мероприятия и решения в сфере обеспечения свободы вероисповедания граждан дают положительные результаты".

"Опыт показывает, что сегодня в корне большинства возникающих в религиозной сфере проблем стоит религиозная безграмотность, Ислам представляют не таким, каков он есть", - сказал М.Гурбанлы.

Он отметил, что именно по этой причине Азербайджан придает особое значение пропаганде национально-духовных ценностей и религиозного просвещения в стране: "Потому что когда религиозное просвещение ведется в верном направлении, обеспечивается религиозная безопасность и общественно-политическая стабильность, это становится импульсом для развития традиций толерантности, предотвращаются религиозные противоречия и противостояния между государствами и народами".


Опубликовано:24 Декабрь, 2018  12:13, ]]>Печать]]>
 
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