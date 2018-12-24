Белый Дом: Трамп не изменит решения о выводе войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп не изменит своего решения о выводе американских войск из Сирии, несмотря на уход в отставку главы Пентагона и других высокопоставленных чиновников.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил телеканалу ABC исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Майк Малвани.

Отвечая на вопрос о возможности смены курса Трампа в данном вопросе, Малвани ответил отрицательно. "Нет, я считаю, что президент с самого начала сказал людям, что он не хочет, чтобы мы остались в Сирии навсегда. Вы видите конечный результат двух лет работы", - заявил Малвани в эфире телеканала.