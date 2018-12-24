«Аль-Каида» готовит атаки на пассажирские самолеты

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что боевики международной террористической организации «Аль-Каида» разрабатывают технологии, позволяющие сбивать пассажирские самолеты.

Уоллес заявил, что «Аль-Каида» представляет растущую угрозу, которая не дает британским министрам «уснуть по ночам». По данным разведки, технологии для сбивания самолетов могут включать миниатюрные бомбы, а также дроны, начиненные взрывчаткой.

Источники в службах безопасности сообщили, что эскизы дронов для доставки бомб были обнаружены в ходе расследования в Британии.