Аль-Багдади жив благодаря конспирации – эксперт

Сегодня ИГИЛ в его прежнем виде, как оно сложилось в 2014-2016 годах, больше не существует.

Как передает İslam.az, oб этом в беседе с корреспондентом Axar.Az сказал эксперт Российского общества политологов (РОП), ведущий специалист Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко.

По его словам, «Халифат» перешел в подпольный формат, его структуры контролируют некоторую часть территории в сирийско-иракском пограничье (юго-восток сирийской провинции Дейр эз-Зор, район города Хаджин), пустыни Джазира. Кроме того, боевики ИГ сегодня сохраняют террористическую активность в значительной части Ирака - в районах к северу от Багдада, в Киркуке, Салахуддине и др.

Эксперт также рассказал о нынешней тактике и о составе боевых формирований ИГ, которые заметно изменились по сравнению с 2014-2016 годами.

«Дело в том, что в ИГ всегда существовало две армии. Одна - армия в классическом смысле, в состав которой входили не только иракцы, сирийцы и выходцы из соседних арабских государств, но и иностранцы, переселившиеся («совершившие хиджру») на земли «халифата», в том числе азербайджанцы. Эта армия имела на вооружении танки, артиллерию, РСЗО и успешно действовала в наступлении и обороне. На мой взгляд, в 2014-2016 годах армия «Исламского государства» была самой сильной сухопутной армией в регионе», - подчеркнул специалист.

По его словам, была в ИГ также вторая, параллельная армия, которая управлялась структурами Амнията и долгое время находилась в тени.

«В составе ее бойцов были исключительно выходцы из Ирака и Сирии, люди, хорошо знавшие эти места, имевшие связи с местными жителями, старейшинами арабских племен, ориентирующиеся в ситуации, не имеющие языковых проблем. Эту армию руководство ИГ готовило на случай разгрома первой своей армии. И сейчас как раз армия Амнията не дает проекту ИГ полностью исчезнуть в регионе.

Переход ИГ в формат «подпольного халифата», увы, прошел довольно успешно. Сегодня проект ИГ в Ираке не только выжил после военного разгрома силами международной антитеррористической коалиции, но и начинает проявлять признаки нарастающей активности.

Боевики Амнията перешли к тактике активных нападений на иракских силовиков, служащих федеральной полиции, бойцов и командиров проправительственных племенных ополчений. Они ведут минную войну на дорогах, нападают на госслужащих и военнослужащих Ирака в их собственных домах, проводят акции устрашения, безжалостно убивая попавших в плен силовиков и чиновников.

В результате в некоторых населенных пунктах, вроде бы освобожденных от ИГ, иракские власти не могут найти чиновников для местных администраций - люди отказываются от должностей в органах управления, опасаясь мести Амнията», - сказал А.Серенко.

По мнению собеседника сайта, хотя иракские силовики, бойцы курдских формирований, проправительственные ополченцы, и проводят регулярно контртеррористические операции по всей стране, стремясь покончить с подпольными ячейками «халифата», пока это сделать не удается.

«Более того, на мой взгляд, в ближайшие два-три года нельзя исключать нового восстания ИГ в Ираке, которое будет опираться на поддержку ряда местных суннитских племен, недовольных диктатурой шиитских групп. Так что полного исчезновения проекта ИГ ожидать не приходится», - подчеркнул он.

Жив ли Абу Бакр аль-Багдади?

По мнению эксперта ЦИСА, сегодня нет никакой достоверной информации о «халифе» ИГ.

«Периодически возникают слухи о его гибели, однако, судя по некоторым признакам, Абу Бакр аль-Багдади все же еще жив. Аль-Багдади то ли перебрался в Африку (в Чад, где сегодня набирает силу местный филиал ИГ), то ли в Афганистан (где проект ИГ пока не вышел за пределы восточной афганской провинции Нангархар и ряда районов в Пакистане).

Честно говоря, я не удивлюсь, если выяснится, что аль-Багдади спокойно живет сегодня под чужим именем в одном из иракских городов. Система конспирации, разработанная Амниятом, была всегда на высоте, полагаю, эта система позволяет лидеру ИГ оставаться в живых. Агентурой службы безопасности и разведки ИГ сегодня напичканы многие иракские и сирийские города, что также является важным элементом существования "подпольного халифата"», - подытожил эксперт.