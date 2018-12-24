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Новости » Точка зрения

США признались: они бессильны перед российским оружием

У США на данный момент нет возможностей для защиты от гиперзвукового оружия, которое разрабатывают Россия и Китай, говорится в докладе американской Счетной палаты. В документе перечислены и другие разработки российского ВПК, которые могут представлять угрозу США. Во вторник Владимир Путин заявил, что это оружие будет служить России еще несколько десятилетий, передает Islam.az со ссылкой на BBC.

"Китай и Россия ведут работы по созданию гиперзвукового оружия, поскольку его скорость, высота полета и маневренность позволяют обойти большинство систем противоракетной обороны, и оно может применяться для улучшения средств нанесения ударов большой дальности с использованием как обычного, так и ядерного вооружения. Мер противодействия этому сейчас нет", - пишут аудиторы.

В США также обеспокоены глобальной экспансией России и Китая. Как утверждают авторы доклада, Москва, в частности, пытается организовать хакерские атаки на военные учреждения США, а также усиливает свое военное и политическое присутствие в ключевых регионах мира.

Кроме того, Россия и Китай развивают космическое оружие, которое угрожает работе США в космосе, сказано в отчете.

Еще одна угроза со стороны Москвы и Пекина - новейшие самолеты со стелс-технологиями, которые "могут летать быстрее, оснащены новейшим оружием и способны лучше поражать цели".

Авторы доклада считают, что Россия добилась серьезных успехов в развитии технологий строительства подводных лодок и в разработке тактики, позволяющей им избегать слежки со стороны США.

Наконец, Россия, наряду с Китаем, Ираном и КНДР, способна совершать кибератаки как на гражданские, так и на военные объекты США, предупреждают составители документа.

Еще одну потенциальную угрозу со стороны Москвы и Пекина Счетная палата США связывает с глобальным изменением климата.

"Таяние арктических льдов может открыть ранее закрытые морские пути, потенциально расширив доступ Китая и России в регион, что может нести угрозу свободе судоходства США", - говорится в докладе.

Счетная палата США - контрольно-оценочный орган при американском конгрессе, наделенный аналитическими функциями и правом выносить рекомендации по эффективности расходования государственных средств. Доклады и прогнозы Счетной палаты учитываются правительством и конгрессом при разработке планов стратегического развития США.


Опубликовано:24 Декабрь, 2018  22:05, ]]>Печать]]>
 
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