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Еще одна страна поддержала Азербайджан в вопросе Карабаха

Второй комитет парламента Колумбии по иностранным делам, безопасности и национальной обороне принял резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту, в которой отражена справедливая позиция Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении, во вторник поступившем в редакцию.

Документ был официально вручен временному поверенному в делах Азербайджана в Боготе Гамиду Зейналову.

В резолюции подчеркивается значимость двусторонних отношений между Колумбией и Азербайджаном, выражается обеспокоенность официальной Боготы агрессией Армении в отношении Азербайджана, оккупацией Нагорного Карабаха и семи других прилегающих районов Азербайджана в результате агрессии Армении против Азербайджана, а также этнической чистки, которой подверглось население Азербайджана. В резолюции Колумбия осуждает агрессию Армении, призывает мировое сообщество оценить эти события как преступление против человечности.

Кроме того, в документе выражается глубокое сожаление о том, что оккупация азербайджанских земель продолжается, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт до сих пор остается нерешенным. В резолюции Колумбия призывает к мирному урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права - принципа территориальной целостности государств и неприкосновенности признанных на международном уровне границ, а также принятых по конфликту международных-правовых документов, в том числе и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

Также в резолюции требуется безоговорочный вывод вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана и создание условий для незамедлительного возвращения на родную землю азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

В итоговой части резолюции выражается полная поддержка со стороны Второго Комитета Сената Колумбии по иностранным делам, безопасности и национальной обороне, всем усилиям азербайджанского правительства и народа для защиты своего государства, а также особо подчеркивается высокая активность посольства Азербайджана в Колумбии.


Опубликовано:25 Декабрь, 2018  13:05, ]]>Печать]]>
 
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