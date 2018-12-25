Власти Ирака впервые признали Рождество национальным праздником

В Ираке Рождество впервые будут отмечать как национальный праздник. Соответствующий закон утвердило правительство мусульманской страны.

А это значит, что Рождество отныне – официальный праздничный день не только для христиан, но и для всех жителей Ирака.

Правительство Ирака уже поздравило всех христиан страны, а также «тех, кто празднует по всему миру», с праздником «по случаю рождения Иисуса Христа».

Отмечается, что до вторжения США в Ираке насчитывалось около 1,4 млн христиан, однако из-за военных конфликтов и зверств группировки ИГИЛ большая их часть была вынуждена покинуть страну.