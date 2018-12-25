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Новости » Новости по миру

Турция пообещала скорое наступление на курдов

Турция планирует в ближайшее время развернуть военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Как передает İslam.az со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

«Мы полны решимости войти на восток Евфрата как можно скорее. США признают задержку (по выводу курдских формирований - ред.) в Манбидже», - заявил глава МИД Турции.

Он подчеркнул, что Анкара координирует усилия с США в свете вывода американских войск из Сирии так, чтобы это не служило интересам курдских вооруженных формирований.

21 декабря сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил перенести начало операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Тогда же он подчеркнул, что поддерживает решение Д.Трампа об окончании американской военной кампании в Сирии.


Опубликовано:25 Декабрь, 2018  15:20, ]]>Печать]]>
 
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