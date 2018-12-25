Премьер-министр Ирака: Можем отправить в Сирию военнослужащих

"Ирак может отправить в Сирию военнослужащих".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на DHA, об этом заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди.

По его словам, они оценивают все варианты для защиты границ своей страны от угроз. Премьер-министр выразил обеспокоенность возможным расширением в дальнейшем террористическим ИГ зоны боевых действий и ростом потока беженцев из Сирии в Ирак.

Глава правительства отметил, что после вывода США своих войск из Сирии, официальный Багдад может направить в эту страну военнослужащих.

Адиль Абдул-Махди заявил, что во время переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео Вашингтон не требовал от Ирака отправки войск в Сирию: "Ирак примет решение по данному вопросу после обсуждения его с друзьями и соседями".

Отметим, что 19 декабря президент США Дональд Трамп подписал решение о выводе американских военнослужащих из Сирии. С этого момента США стали перевозить свою военную технику в Ирак.