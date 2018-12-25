Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил азербайджанцев мира с отмечаемым 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

«Дорогие соотечественники!

Уважаемые земляки!

Сердечно приветствую вас по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира, который мы ежегодно широко отмечаем как символ нашего национального единства, желаю всем вам счастья и процветания.

Наше независимое государство, развивающее идеи азербайджанства общенационального лидера Гейдара Алиева, придает особое значение усилению национального согласия, принимает последовательные меры, связанные с дальнейшим укреплением культурно-духовного единства азербайджанцев мира. Мы всегда поддерживаем рациональные инициативы, направленные на углубление связей наших соотечественников, живущих в зарубежных странах, с родным Азербайджаном, и обеспечение их непосредственного участия в решении общенациональных вопросов.

2018 год останется в памяти широким проведением 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, занимающей славное место в истории нашего народа. Торжественное празднование столь знаменательного юбилея еще больше усиливает в сердцах наших соотечественников чувства свободы и независимости, справедливой гордости за богатую историю нашей страны. Сегодня с уверенностью можно сказать, что мечты основателей Республики, вынужденных 100 лет назад жить в эмиграции, и их последователей видеть Азербайджан независимым и могущественным государством стали уже прекрасной действительностью.

Несмотря на происходящие в мире сложные геополитические процессы, войны и вооруженные противостояния, проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, глобальные экономические трудности, Азербайджанская Республика уверенно идет к намеченным большим целям. Это еще раз наглядно подтверждает высокая оценка влиятельными международными организациями успехов, достигнутых нашей страной в социально-экономической сфере. В отчете «Doing Business 2019» Всемирного банка Азербайджан, продвинувшись по сравнению с прошлым годом на 32 ступени, занял 25-е место среди 190 стран, был включен в список 10 самых реформаторских государств. По инициативе и при непосредственном участии нашей страны успешно реализованы крупномасштабные транснациональные проекты. Сдача в эксплуатацию в 2018 году «Южного газового коридора», играющего важную роль в расширении энергетической карты Евразии, и его составной части - трубопровода TANAP, а также завершение на территории Азербайджана всей работы по проекту международного транспортного коридора «Север-Юг» после открытия магистральной автомобильной дороги Алят-Астара имеют особое значение с точки зрения роста экономического потенциала нашего государства, его превращения в транзитный и логистический центр региона, укрепления геоэкономической позиции. Вывод на орбиту в текущем году очередного телекоммуникационного спутника «Azerspace-2» также служит наглядным проявлением успехов, достигнутых нашей республикой в области современных технологий связи и информации.

По мере развития нашей страны растут и возможности решения задач более глобального характера. Перед нами стоит такая судьбоносная задача, как освобождение наших земель, оккупированных в результате военной агрессии со стороны армян. Азербайджан проводит последовательную и целенаправленную политику на пути восстановления своей нарушенной территориальной целостности. Наши соотечественники, в свою очередь, также должны проявлять активность в направлении внимания высоких кругов своих стран и влиятельных международных организаций на справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, доведении до широкой общественности исторических реалий. Для развития Азербайджана и укрепления его позиции в мировом сообществе всем нашим соотечественникам необходимо тесно сплотиться вокруг общенациональных целей, более гибко должна координироваться деятельность диаспорских организаций. Убежден, что все наши соотечественники и земляки, независимо от того, в каком уголке мира они проживают, опираясь на эти принципы, и в предстоящие годы будут прилагать все силы и умения для выполнения стоящих перед ними задач.

Сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира, желаю вам счастья, благополучия и успехов в делах! С праздником!», - говорится в поздравлении.