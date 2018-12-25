Россия поставит в Азербайджан халяльную косметику

Компания из Карачаево-Черкесии (КЧР), занимающаяся производством косметики по стандартам халяль, будет поставлять продукцию в Азербайджан.

Как передает İslam.az, об этом сообщил ТАСС руководитель Центра поддержки предпринимательства КЧР Артур Езаов.

По его словам, 25 декабря был заключен контракт на 500 тыс. долларов на поставку продукции в Азербайджан в 2019 году.

А.Езаов отметил, что всего в 2018 году по итогам выездных встреч представителей малых и средних предприятий КЧР с бизнесменами Азербайджана, Грузии и Казахстана подписано 20 контрактов на общую сумму более 100 млн рублей (почти 2,5 миллиона манатов - ред.).