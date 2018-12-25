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Новости » Ислам в вопросах

Как быть, если человек заключил с Аллахом обет для определенного дела, но после реализации желания не способен исполнить его?

Читатель спрашивает: Как быть, если человек заключил с Аллахом обет для определенного дела, но после реализации желания не способен исполнить его?

Обет следует обязательно исполнить. Но следует заключать таким образом, чтобы быть способным исполнить его. К сожалению, иногда люди заключают с Аллахом обет, исполнение которого находится вне их возможностей. Если человек, допустивший такую оплошность, надеется, что когда-то у него появится возможность исполнить свой обет, то он должен подождать определенное время, а когда появится возможность, исполнить обет. Если же уверен, что никогда не сможет исполнить обет, то должен исполнить его по мере своих возможностей. Кроме того, должен покаяться, что допустил подобную оплошность.


Опубликовано:26 Декабрь, 2018  12:08, ]]>Печать]]>
 
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