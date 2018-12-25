Читатель спрашивает: Как быть, если человек заключил с Аллахом обет для определенного дела, но после реализации желания не способен исполнить его?

Обет следует обязательно исполнить. Но следует заключать таким образом, чтобы быть способным исполнить его. К сожалению, иногда люди заключают с Аллахом обет, исполнение которого находится вне их возможностей. Если человек, допустивший такую оплошность, надеется, что когда-то у него появится возможность исполнить свой обет, то он должен подождать определенное время, а когда появится возможность, исполнить обет. Если же уверен, что никогда не сможет исполнить обет, то должен исполнить его по мере своих возможностей. Кроме того, должен покаяться, что допустил подобную оплошность.