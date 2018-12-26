ЦРУ назвал cамые вооружающиеся страны мира

Центральное разведывательное управление США опубликовал список стран, которые больше всех тратят на вооружение из своего бюджета по отношению к ВВП, сообщает Islam.az со ссылкой на американское издание The Street.

Согласно данным World Factbook ЦРУ, первое место занимает Оман, который тратит на вооружение 13,73% от собственного ВВП. На втором месте расположился Южный Судан с 10,93% от ВВП. Тройку лидеров замыкает Саудовская Аравия (9,85%).

В 10-ку стран также вошли Республика Конго (7,17%), Алжир (6,55%), ОАЭ (5,66%), Израиль (5,64%), Россия (5,40%), Кувейт (4,83%) и Ливан (4,76%).

Азербайджан занял 17-ое место в списке, тратя на вооружение 3,64% от ВВП.