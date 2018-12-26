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Израиль атаковал иранские объекты в Сирии

Накануне вечером Армия обороны Израиля задействовала свою систему ПРО в связи с запусками ракет с территории Сирии. Был нанесен ответный удар по иранским объектам вблизи Дамаска, пишет NEWSru.com.

Дамаск заявил, что это была самая масштабная израильская атака после инцидента 17 сентября 2018 года, когда был сбит российский самолет-разведчик Ил-20.

Израильские СМИ со ссылкой на неофициальные источники в Сирии сообщают, что в ходе атаки были выпущены не менее 22 ракет.

Сайт Nziv со ссылкой на ливанский источник сообщает, что в результате удара по целям в Сабуре, к западу от Дамаска, был уничтожен склад ракет "Фаджар-5" иранского производства, который охраняли солдаты 4-й дивизии под командованием генерал-майора Маэра Асада.

Кроме того, был атакован штаб организации "Хезболла". В районе города Аль-Таль, к северу от Дамаска, был атакован военный завод. Удары были нанесены и по штабу 68-й сирийской бригады и 137-му артиллерийскому дивизиону в районе Хан аш-Шейха.

Журнал Newsweek, ссылаясь на данные Пентагона, утверждает, что в результате ракетного удара, нанесенного израильскими ВВС по аэропорту Дамаска, пострадали несколько высокопоставленных членов "Хезболла", готовившихся к вылету в Тегеран.

Гостелеканал Сирии SANA сообщает, что сирийская ПВО отразила атаку нескольких израильских ракет.

Официально ЦАХАЛ не подтверждает и не опровергает причастность израильских ВВС к этой атаке.

Израильские СМИ отмечают, что удар по цели к западу от Дамаска был нанесен через несколько часов после того, как в международном аэропорту Дамаска совершил посадку самолет Boeing-747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm, который, вероятно, доставил в Сирию военное оборудование или вооружения. Ранее неоднократно сообщалось, что гражданские самолеты этой иранской авиакомпании осуществляют перевозки военных грузов.


Опубликовано:26 Декабрь, 2018  13:12, ]]>Печать]]>
 
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