Парламент Грузии не поддержал запрет на чадру

Комитет по правам человека парламента Грузии провалил инициативу депутата от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Эмзара Квициани о введении запрета в Грузии на ношение мусульманской одежды - чадры, никаба и бурки.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на Sputnik Грузия.

Э.Квициани предлагал сделать административным правонарушением ношение чадры, никаба и бурки в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах, штрафовать нарушительниц на 500 лари (около 317 манатов - ред.) в первый раз, на 1,5 тысячи лари (более 950 манатов - ред.), если это произойдет повторно.

Как заявила председатель комитета Софио Киладзе, в парламенте накопилось много инициатив по вопросам религии, и для их решения будет создана рабочая группа, которая обсудит все предложения, в том числе и инициативу Э.Квициани.

«Сейчас инициатива не будет вынесена на голосование», - подчеркнула она.

Муфтий управления мусульман всея Грузии Ясин Алиев считает, что инициатива должна быть видоизменена.

«Мы выступили с инициативой, чтобы закон не был запретом на никаб и бурку, а запрещал закрывать лицо, что не является ограничением ни по гендерному признаку, ни по религиозному. Если же будут упоминаться бурка и никаб, то они связаны с исламом. Я за запрет закрытия лица, но не за запрет бурки», - пояснил муфтий.

Туристы, исповедующие ислам, являются частыми гостями Грузии. Некоторые местные жители видят скрытую угрозу в очень закрытых нарядах мусульманских женщин.

Сам Э.Квициани считает, что подобная одежда не позволяет идентифицировать человека, кроме этого, содержит угрозу с точки зрения терроризма. Он предлагал последовать практике европейских стран и ввести запрет на подобную одежду.