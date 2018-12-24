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В Азербайджан возвращены 20 детей, чьи родители воевали в составе ИГИЛ в Ираке

В Азербайджан из Ирака возвращены 20 детей, родители которых принимали участие и погибли в ходе боевых действий в Мосуле.

Как передает İslam.az со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан», об этом заявил заместитель главы Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

«20 детей, потерявших родителей (в ходе контртеррористической операции правительства Ирака против ИГИЛ) возвращены и переданы на попечение близких родственников», - заявил С.Гейдаров.

По его словам, в силу того, что эти дети долгий период жили в местах, где идет религиозно-идеологическая война, они были подвергнуты соответствующему влиянию.

«Сейчас ведутся работы по их реабилитации и интеграции в общество. Кроме того, идет работа по возвращению других детей в Азербайджан», - отметил он.

С.Гейдаров добавил, что на территории Ирака находятся гражданки Азербайджана, которые привлечены к уголовной ответственности.

«В отношении некоторых из них принята мера в виде казни по законам этой страны за террористическую деятельность. Вокруг других продолжаются разбирательства», - отметил он.

Зампред также добавил, что по всем вопросам, касающимся граждан Азербайджана, в том числе и по вопросам их возвращения на родину, ведутся переговоры с правительством Ирака.


Опубликовано:26 Декабрь, 2018  13:58, ]]>Печать]]>
 
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