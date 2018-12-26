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В Нигерии в результате нападения террористической группировки "Боко Харам" погибли 14 человек.
Как сообщает İslam.az со ссылкой на Hürriyet, информацию распространили Вооруженные силы страны.
13 погибших - военнослужащие, 1 - полицейский.
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В Нигерии в результате нападения террористов погибли 13 военнослужащих
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