В Афганистане перенесли президентские выборы на фоне переговоров с "Талибаном"

Независимая избирательная комиссия Афганистана отложит на три месяца назначенные на 20 апреля выборы президента страны, передает İslam.az со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что официально о переносе выборов объявят 27 декабря.

Источники сообщают, что перенос выборов связан с преобразованиями избирательных структур, призванными избежать технических и организационных проблем, возникших на парламентских выборах в октябре. Кроме того, отсрочка произойдет на фоне подготовки переговоров по мирному с соглашению с представителями радикального движения "Талибан".

Регистрация участников президентских выборов началась 22 декабря, но пока ни один из возможных претендентов не оформил свою кандидатуру, сообщили в избиркоме Афганистана.