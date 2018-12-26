Разоблачена шпионская деятельность против Азербайджана

Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает интенсивные расследования, направленные на выявление и предотвращение разведывательной деятельности иностранных спецслужб в Азербайджане.

Как сообщили из отдела связи с общественностью службы, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных по возбужденному в СГБ уголовному делу, была детально выявлена широкая разведывательная деятельность, заключающаяся в том, что представители иностранных спецслужб годами проводили в Азербайджане многоэтапную разведывательную работу, в связи с чем организовывали на территории соседних стран тайные встречи и налаживали каналы для привлечения сотрудников азербайджанских спецслужб к индивидуальному сотрудничеству. Соответствующие лица были привлечены к уголовной ответственности за государственную измену в форме шпионажа и другие преступные деяния, установлены вымышленные для разведывательной работы и подлинные личности сотрудников спецслужб, их методики разведки, их оперативно-разведывательная деятельность до первоисточника разоблачена и обезврежена.

Было установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Исмайлов Закир Алибала оглу, 1959 года рождения, привлеченный в обмен на материальное вознаграждение иностранными спецслужбами к тайному сотрудничеству с присвоением специальной клички, в период работы в бывшем Министерстве национальной безопасности начальником отдела и на других ответственных должностях, осуществляя деятельность против государственной безопасности и национальных интересов Азербайджанской Республики, регулярно передавая иностранной спецслужбе известные ему в силу занимаемых должностей, а также добытые документы по контрразведывательной деятельности, сведения о личном составе и другую секретную информацию, а также в период пребывания на пенсии с 2015 года с использованием старых связей и возможностей – сведения о произошедших в органах безопасности изменениях, анализ о возможных методах разведывательной работы против азербайджанских спецслужб, совершил государственную измену.

В ходе расследования были выявлены тайные и шифрованные переписки Закир Исмайлова с иностранными спецслужбами, документы, отправленные в эти органы, электронные носители секретных сведений, звукозапись и другие многочисленные материалы, представляющие значение для дела. Закир Исмайлов был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса и арестован.

Кроме того, было установлено, что Юсифзаде Бахруз Яшар оглу, 1977 года рождения, после увольнения в запас из органов безопасности, во время поездок в зарубежные страны организовал встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, наладивших с ним связь посредством гражданина зарубежной страны, которого прежде привлекал к тайному сотрудничеству, был привлечен ими к сотрудничеству в обмен на материальные интересы, получил задание попытаться вновь устроиться на работу в одну из азербайджанских спецслужб. Бахруз Юсифзаде был разоблачен при осуществлении деятельности в указанном направлении.

Были получены многочисленные видео- и другие материалы о шпионской деятельности Бахруза Юсифзаде, получении им материальных средств от иностранных спецслужб. Он привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса и арестован.

По проводимому уголовному делу были установлены факты, создающие условия для совершения преступных деяний, привлечены к ответственности другие лица за различные уголовные деяния. С учетом сути сведений, полученных иностранными спецслужбами по разоблаченной широкой шпионской деятельности, устранены возможные последствия.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.