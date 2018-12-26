Может ли женщина носить одежду, которая была на ней во время месячных, после завершения месячных?

Читатель спрашивает: Может ли женщина носить одежду, которая была на ней во время месячных, после окончания месячных, и спать в постели, в которой спала во время месячных?

В некоторых доисламских верованиях женщина во время месячных считалась скверной. Но это противоречит догмам Ислама. Во время месячных женщина лишена лишь возможности совершать богослужения, прикасаться к письменам Корана, читать Корана и т.д. Если одежда и постель женщины не осквернены менструальной кровью, то он может пользоваться ими и после окончания месячных.