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Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря связям своего отца

Президент США Дональд Трамп в 1960-е годы избежал службы в армии благодаря связям отца.

Oб этом пишет New York Times. Изданию об этом рассказали дочери нью-йоркского ортопеда Ларри Браунстайна.

По словам женщин, их отец был хорошо знаком со строительным магнатом Фредом Трампом и любил рассказывать об "оказанной ему услуге".

Они утверждают, что в 1968 году (а в это время шла война во Вьетнаме) врач диагностировал у 22-летнего сына Фреда Дональда костные наросты на ногах, которых на самом деле не было.

В те времена этого диагноза в США было достаточно, чтобы легально избежать военной службы.

Отмечается, что до этого Дональд Трамп четырежды получал отсрочку от армии в связи с учёбой.


Опубликовано:27 Декабрь, 2018  13:30, ]]>Печать]]>
 
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