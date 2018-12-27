Израильские СМИ рассказали о возможном убийстве Касема Сулеймани

В результате авиаудара Армии обороны Израиля по сирийскому исследовательскому центру в Джумрайе были убиты 17 офицеров и солдат, в том числе трое высокопоставленных иранских офицеров, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на источник в сирийской оппозиции, который в прошлом был высокопоставленным офицером армии Сирии.

Издание отмечает, что на этом фоне в соцсетях распространились слухи о гибели командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Этот слух усилился после того, как многие отметили отсутствие Сулеймани на похоронах Махмуда Хашеми Шахруди, считавшегося преемником аятоллы Хаменеи.

В свою очередь сирийские источники заявляют, что в Джумрайе были убиты иранский бригадный генерал и два полковника.

В Тегеране не подтверждают сообщения о гибели в Сирии иранских офицеров.

В ночь на четверг, 27 декабря, Associates Press сообщило со ссылкой на официальный источник в израильских силовых структурах, что ЦАХАЛ действительно вечером 25 декабря нанес серию ракетных ударов по целям в Сирии. Согласно указанному источнику, целями атак было пресечение поставок оружия "Хезболле". С этой целью удары были нанесены по нескольким складам в трех пунктах, где действовали иранские силы. Кроме того, были атакованы батареи сирийских ПВО, пытавшиеся противодействовать израильским ВВС.