Мубариз Гурбанлы избран на новую должность

Создан Совет попечителей Азербайджанского института теологии, который сформирован из 7 человек.

Как сообщили в институте, в состав Совета вошли председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, завкафедрой арабской филологии факультета Востоковедения БГУ Васим Мамедалиев, директор Института востоковедения им.З.Буньятова НАНА Говхар Бахшалиева, зампредседателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Александр Ищеин, председатель Религиозной общины горских евреев города Баку Милих Евдаев, заместитель заведующего отделом науки, высшего и среднеспециального образования министерства образования Шахин Байрамов.

27 декабря состоялось первое заседание Совета попечителей и были обсуждены организационные вопросы. Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы был избран председателем Совета.

Напомним, что Азербайджанский институт теологии был создан распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 9 февраля 2018 года.